Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность

В Украине планируют внедрить систему "смарт-мобилизации" — пилотный проект должны запустить через месяц-два. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

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По его словам, пилотный проект будет запущен для операторов дронов, где человек сможет выбирать себе должность.

"Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться", — заявил Федоров.

Он отметил, что если гражданин оставит заявку, пройдет рекрутеров, тесты и обучение, то точно попадет в роту ударных беспилотников и на ту должность, на которую "сам себя мобилизовал".

Чиновник заявил, что после нововведения можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизоваться добровольно, как они будут проходить отбор и их мотивацию.

"Есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронетехника, руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие", — объяснил Федоров.

Также проект будет предусматривать необязательный приход в военкомат, онлайн-тесты и диалог с рекрутером, который объяснит, где человек может служить.

"После этого, если подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя. Тогда может быть другое качество мотивации", — резюмировал вице-премьер.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.

Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – Федоров.

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