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Электронный реестр военнообязанных уже работает и постоянно наполняется – Федоров

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 12:11
Электронный реестр военнообязанных уже работает и постоянно наполняется – Федоров - Фото
Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует, идет работа по наполнению его информацией. Об этом сообщил Еспресо глава Минцифры Михаил Федоров.

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Как пояснил министр, реестр – закрытая система с собственным контуром защиты.

"Все требования к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, у которого нет никаких намеков на уязвимость", – сказал Федоров.

Он также отметил, что "за полтора года полномасштабной войны нет утечки чувствительной информации".

По словам Федорова, электронный реестр военнообязанных уже наполнен более чем на 90%, однако остаются вопросы о том, какими будут сервисы на его базе. В связи с этим министр ждет предложений от Министерства обороны.

Новость дополняется

Сергей Бережной
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