Електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює та постійно наповнюється – Федоров

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує, йде робота щодо наповнення його інформацією. Про це повідомив Еспресо глава Мінцифри Михайло Федоров.

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Як пояснив міністр, реєстр – закрита система із власним контуром захисту.

"Всі вимоги до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим", – сказав Федоров.

Він також зазначив, що "за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації".

За словами Федорова, електронний реєстр військовозобов'язаних вже наповнений більш ніж на 90%, проте залишаються питання про те, якими будуть сервіси на його базі. У зв'язку з цим міністр чекає на пропозиції від Міністерства оборони.

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