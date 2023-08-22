У військкоматах і ВЛК по всій країні проводять понад 200 одночасних обшуків – фото

Сьогодні, 22 серпня, правоохоронці проводять масові обшуки у низці військово-лікарських комісій, територіальних центрів комплектування і соцпідтримки та медико-соціальних експертних комісій. Про це повідомляють Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора.

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За даними ОГП, наразі проводиться понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни у приміщеннях ТЦК, МСЕК і ВЛК.

У ДБР повідомили, що 22 серпня обшуки проходять у низці ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей.

За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.

У ДБР повідомили, що загалом встановлено 388 осіб, щодо яких "є сумніви" щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, особові справи тощо.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів і ВЛК.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

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