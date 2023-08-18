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Зеленський: СБУ працює по військкомах. Триває інспекція ВЛК. Заходить нова зброя від Заходу

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18.08.2023, 12:42
Зеленський: СБУ працює по військкомах. Триває інспекція ВЛК. Заходить нова зброя від Заходу - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення наради військово-політичного керівництва з ключових питань бойових дій та мобілізації. Про це він написав у Telegram.

За його словами, реалізуються домовленості із союзниками — в Україну заходять важка техніка, артилерія та засоби протиповітряної оборони.

"Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро. Ситуація на фронті. Оборонні та наступальні дії. Результати застосування дронів", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що також триває всеосяжна інспекція військово-лікарських комісій.

"Робота СБУ щодо військкомів та колаборантів. Хороші результати. Окремо закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань. Робота триває", — резюмував глава держави.

  • 24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
  • Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
  • Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

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Дмитро Гриниченко
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