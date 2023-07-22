У НАЗК обіцяють перевірити інших військкомів та їхніх родичів, водіїв, коханок
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону заявив, що протягом трьох місяців НАЗК перевірить спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
"Це сотні керівників військкоматів. Кожен з них буде перевірений. І не тільки кожен з них, а й майно близьких родичів. Брати, сестри, племінники – всі. Водіїв, кухарок, коханців і коханок також перевіримо", – сказав він, додавши, що НАЗК звернулося до Міноборони і Генштабу по списки військкомів.
За словами Новікова, під час війни зловживання військкомів – "не просто корупційні правопорушення, а державна зрада з точки зору етики".
Голова НАЗК наголосив, що "законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об’єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів".
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