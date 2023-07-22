RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У НАЗК обіцяють перевірити інших військкомів та їхніх родичів, водіїв, коханок

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 23:17
У НАЗК обіцяють перевірити інших військкомів та їхніх родичів, водіїв, коханок - Фото
Олександр Новіков (Фото: Facebook)

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону заявив, що протягом трьох місяців НАЗК перевірить спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

"Це сотні керівників військкоматів. Кожен з них буде перевірений. І не тільки кожен з них, а й майно близьких родичів. Брати, сестри, племінники – всі. Водіїв, кухарок, коханців і коханок також перевіримо", – сказав він, додавши, що НАЗК звернулося до Міноборони і Генштабу по списки військкомів.

За словами Новікова, під час війни зловживання військкомів – "не просто корупційні правопорушення, а державна зрада з точки зору етики".

Голова НАЗК наголосив, що "законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об’єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів".

  • 22 червня 2023 року журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там же записано офісний центр.
  • 23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

Читайте також: Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру — Зеленський

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакорупціявійськкоматперевіркаОлександр Новіков
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 