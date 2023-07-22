У НАЗК обіцяють перевірити інших військкомів та їхніх родичів, водіїв, коханок

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону заявив, що протягом трьох місяців НАЗК перевірить спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

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"Це сотні керівників військкоматів. Кожен з них буде перевірений. І не тільки кожен з них, а й майно близьких родичів. Брати, сестри, племінники – всі. Водіїв, кухарок, коханців і коханок також перевіримо", – сказав він, додавши, що НАЗК звернулося до Міноборони і Генштабу по списки військкомів.

За словами Новікова, під час війни зловживання військкомів – "не просто корупційні правопорушення, а державна зрада з точки зору етики".

Голова НАЗК наголосив, що "законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об’єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів".

22 червня 2023 року журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там же записано офісний центр.

23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

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