Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру — Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

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"Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися", – заявив президент.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір Борисова. Також з’ясувалось, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

ДБР стверджує, що під час досудового розслідування зібрало "величезний власний масив доказової бази".

Були вивчені дані журналістського матеріалу та НАЗК, яке також стверджує, що Борисов незаконно збагатився на суму в 188 млн грн. За даними НАЗК, у нього, зокрема, знайшли маєток та офіс в Іспанії на 4,5 млн євро, які належать його матері й дружині.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвійськкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження, додає ДБР. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.

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