На матір відстороненого навесні з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Євгена Борисова записано віллу на іспанському узбережжі в Марбельї, а на його дружину – офісний центр на головній вулиці цього містечка. Про це повідомив у новому антикорупційному розслідуванні "Батальйон Іспанія" журналіст УП Михайло Ткач.

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Раніше ексдепутат Ради Ігор Мосійчук у Telegram звинуватив військкома у нібито "збагаченні на війні" на видачі відстрочок від мобілізації військовозобов'язаним і в витраті "мільйонів євро" на нерухомість у Європі та елітні авто. Борисов був усунений із посади. Розслідувачі зацікавилися цим кейсом слідом за ДБР.

З'ясувалося, що наприкінці 2022-го родина Борисова придбала в Іспанії садибу на суму понад 3 млн євро (зареєстрували на його матір). Також було придбання офісу та автомобілів. Сумарна вартість майна – близько 4,5 млн євро, стверджує Ткач.

Журналісти з'ясували, що за час великої війни у родини Борисова, який працює військкомом із 1996 року, з'явилися три позашляховики загальною вартістю близько пів мільйона доларів (G63 AMG, Viano та Land Cruiser).

Першого дня біля вілли, записаної на матір військкома, розслідувачі побачили молодика на мінівені Mercedes. Той разом із будівельниками на території садиби їх помітив: наступного дня він почав стежити за авто журналістів, катаючись за ними містом.

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Виявилося, що це Ігор Ніколаєв, молодший брат співробітника Одеського військкомату Михайла Ніколаєва, який нібито є водієм військкома Борисова (сам військком заявив, що це "колишній" його водій). Він двічі за час великої війни, попри заборону, чинну щодо чоловіків його віку, виїжджав за кордон "як інвалід 3-ї групи".

Михайло Ніколаєв заявив журналісту, що не працює водієм Борисова (коли Ткач сказав – "а Борисов каже, що працювали", співрозмовник відповів "не знаю"), і також "давно" звільнився з військкомату (за даними Ткача, ще у березні він отримував там зарплату). За його словами, брат Ігор не працює водієм у родини Борисова та "може виїжджати, тому що він інвалід".

Журналіст зателефонував Борисову. Той заявив, що "не знає цих людей", а його "позиція така, що з цим мають розбиратися правоохоронні органи".

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На питання, звідки у його сім'ї гроші на нерухомість в Іспанії та авто у 2022–2023 роках, він спочатку заявив: "А хто вам сказав, що хтось щось купив?", потім говорив, що інформація розслідувачів із держреєстрів країни про те, що це зареєстровано на його родичів – це "щось викладене в інтернеті", і тому нібито не варто вірити, а потім повторив: "Я нічого не купував і не орендую".

За словами Борисова, його теща "щось продала, начебто Prado, і купила нове авто". На питання, звідки гроші на Viano у дружини, військком уточнив, що "там не 100 000 було, менше".

Щодо офісу в Марбельї він продовжував стверджувати, що "документів ніяких не бачив", які оформлювала його дружина та мати, "ну, навіть якщо вони і придбали, значить, у них є там доходи", і "купити там, як у нас, неможливо".

Борисов заявив, що коли побачиться з ними, то отримає всі документи та покаже їх.

Наприкінці квітня про майновий стан Борисова писав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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