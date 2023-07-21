Військкомати. Йде комплексна перевірка, звіт до кінця липня – Зеленський після Ставки

За підсумками Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський повідомив, що "триває комплексна перевірка роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – військкоматів", результати якої очікуються до серпня.

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"Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо на результати інспекції", – уточнив він.

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У фронтовій частині Ставки були доповіді головнокомандувача Валерія Залужного, а також воєначальників Олександра Сирського та Олександра Тарнавського.

"Глибока аналітична доповідь усіх наших досліджень щодо задумів противника на коротку та тривалу перспективу", – зазначив Зеленський.

Обговорювалося постачання, логістика та виробництво: в цій частині були доповіді міністра оборони Олексія Резнікова, голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, командувача сил логістики Олега Гуляка.

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Триває "системна робота" щодо захисту портів та інфраструктури зернової ініціативи, зазначив президент. Були доповіді командувача ВМС Олексія Неїжпапи та віцепрем'єра Олександра Кубракова.

"Розуміємо ризики, загрози, перспективи. [Дані вказівки] підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору. МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", – наголосив глава держави.

Північний кордон: "Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі". Були доповіді ГУР, СЗР та ДПСУ.

На початку липня 2023 року Резніков заявив, що на шляху до членства в НАТО Україна має перетворити військкомати на сучасні ЦНАПи.

В Ужгороді п'яний співробітник військкомату побив жінку, його звільнено із ЗСУ.

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