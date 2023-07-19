Голова НАЗК: Одеський воєнком Борисов "заробив" 188 млн. Це рекорд. Називає гроші позикою

Колишній начальник Одеського обласного військкомату Євген Борисов незаконно збагатився на суму 188 млн грн. Про це на брифінгу повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

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За його словами, зараз ініційовано перевірку всього керівного складу українських територіальних центрів комплектування (колишні військкомати).

Він зазначив, що "буквально сьогодні" буде спрямовано висновок щодо незаконного збагачення голови Одеського обласного військкомату.

"Це рекордний висновок встановлення фактів, 188 млн грн. Тільки один об'єкт в Іспанії коштує 3 700 000 євро — це 15 грудня 2022 року, коли Україна була під щоденними обстрілами росіян", — сказав Новіков.

Глава НАЗК заявив, що Борисов стверджує — всі отримані гроші були позиками.

"Одна з них — нібито від власника нічного клубу "Ібіца". Доказів немає. Під час підписання документів підписанти навіть не перебували в Одесі. Також там викрили незаконні канали виїзду за кордон. Випадок кричущий", — резюмував він.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там же записано офісний центр.

23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.

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