НАПК: Одесский военком Борисов "заработал" 188 млн. Это рекорд. Называет деньги ссудой

Бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов незаконно обогатился на сумму в 188 млн грн. Об этом на брифинге сообщил глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Александр Новиков.

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По его словам, сейчас инициирована проверка всего руководящего состава украинских территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы).

Он отметил, что "буквально сегодня" будет направлен вывод касательно незаконного обогащения главы Одесского областного военкомата.

"Это рекордный вывод установления фактов, 188 млн грн. Только один объект в Испании стоит 3 700 000 евро — это 15 декабря 2022 года, когда Украина была под ежедневными обстрелами россиян", — сказал Новиков.

Глава НАПК заявил, что Борисов утверждает — все полученные деньги были ссудами.

"Одна из них — якобы от собственника ночного клуба "Ибица". Доказательств нет. Во время подписания документов подписанты даже не находились в Одессе. Также там разоблачили незаконные каналы выезда за границу. Случай вопиющий", — резюмировал он.

22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. На его жену там же записан офисный центр.

23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с занимаемой должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

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