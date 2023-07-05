В Ужгороді п'яний співробітник військкомату побив жінку. Генерал Павлюк: Він звільнений із ЗСУ

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що співробітника Закарпатського територіального центру комплектування (військкомату), який п'яним побив жінку в Ужгороді, звільнено з лав Збройних Сил України.

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За його словами, на основі інформації з місця служби офіцера, а також з урахуванням слідства та кримінального провадження ухвалено рішення про його звільнення з лав ЗСУ.

"Надалі оцінку цьому конкретному випадку й офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд", — заявив Павлюк.

Генерал наголосив, що з боку Закарпатського військкомату буде забезпечено максимальне сприяння слідству.

Раніше українка Тетяна Новак опублікувала у Facebook пост, де заявила, що її побив п'яний офіцер Закарпатського обласного військкомату. Сама вона є дружиною військовослужбовця, який був на фронті, зокрема воював у Соледарі, де у січні 2023 року точилися запеклі бої.

Жінка написала, що військкомат пропонує "вирішити все мирно", а поліція нібито затягує розслідування справи.

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству, і такі методи пов'язані з тим, що військовозобов'язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати – в іншому, повідомив полковник ЗСУ Калугін.

Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.

22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).

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