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В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Генерал Павлюк: Он уволен из ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 10:43
В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Генерал Павлюк: Он уволен из ВСУ - Фото
Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра обороны Александр Павлюк заявил, что сотрудник Закарпатского территориального центра комплектования (военкомата), который пьяным избил женщину в Ужгороде, уволен из рядов Вооруженных Сил Украины. 

По его словам, на основе информации с места службы офицера, а также с учетом следствия и уголовного производства принято решение о его увольнении из рядов ВСУ. 

"В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, опозорившему свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд", — заявил Павлюк.

Генерал подчеркнул, что со стороны Закарпатского военкомата будет обеспечено максимальное содействие следствию. 

Ранее украинка Татьяна Новак опубликовала в Facebook пост, где заявила, что ее избил пьяный офицер Закарпатского областного военкомата. Сама она является женой военнослужащего, который был на фронте, в частности воевал в Соледаре, где в январе 2023 года шли ожесточенные бои. 

Женщина написала, что военкомат предлагает "решить все мирно", а полиция якобы затягивает расследование дела. 

Читайте также: В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Ему готовят подозрение – МВД 

Дмитрий Гриниченко
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