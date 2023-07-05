В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Генерал Павлюк: Он уволен из ВСУ

Заместитель министра обороны Александр Павлюк заявил, что сотрудник Закарпатского территориального центра комплектования (военкомата), который пьяным избил женщину в Ужгороде, уволен из рядов Вооруженных Сил Украины.

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По его словам, на основе информации с места службы офицера, а также с учетом следствия и уголовного производства принято решение о его увольнении из рядов ВСУ.

"В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, опозорившему свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд", — заявил Павлюк.

Генерал подчеркнул, что со стороны Закарпатского военкомата будет обеспечено максимальное содействие следствию.

Ранее украинка Татьяна Новак опубликовала в Facebook пост, где заявила, что ее избил пьяный офицер Закарпатского областного военкомата. Сама она является женой военнослужащего, который был на фронте, в частности воевал в Соледаре, где в январе 2023 года шли ожесточенные бои.

Женщина написала, что военкомат предлагает "решить все мирно", а полиция якобы затягивает расследование дела.

22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).

Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать – в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.

Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.

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