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Выдача повесток на улице и в магазинах не запрещена: не все сидят дома и ждут – полковник

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 11:45
Выдача повесток на улице и в магазинах не запрещена: не все сидят дома и ждут – полковник - Фото
Военный шеврон с Малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом. Об этом в ходе брифинга в пятницу в Military Media Center сказал начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин.

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Журналистка спросила Калугина, насколько законно вручение повесток в магазинах, общественном транспорте и прочих местах вне места регистрации.

"Могу сказать, что это не запрещено – вручать повестки [в общественных местах]. Честно скажу: как пример, не все военнообязанные сидят дома и ждут под дверью, когда к ним кто-то придет и вручит им повестку", – сказал Калугин.

Он напомнил о ст. 65 Конституции, которая гласит, что защита государства и территориальной целостности является почетной обязанностью каждого гражданина Украины, потому, как он считает, все военнообязанные на сегодняшний день уже должны были сами явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки, предоставить свои данные, пройти медкомиссию и начать проходить службу в рядах ВСУ в случае пригодности.

Он еще раз подчеркнул, что закон Украины не запрещает выдавать повестки в общественных местах – не все сидят дома и не все соблюдают правила воинского учета. Человек может быть зарегистрирован в одном месте, а жить в другом, подчеркнул полковник.

"Я не считаю, что вручение повесток – это метод наказания", – добавил он.

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Оксана Житнюк
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мобилизация повестка сергей калугин
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