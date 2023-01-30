Данилов заявил, что мобилизация идет спокойно: Информацию в мессенджерах нужно фильтровать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что мобилизация в Украине идет спокойно, и призвал "фильтровать" информацию из мессенджеров. Об этом он сказал в понедельник в эфире единого телемарафона.

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"Мобилизация началась 24 февраля одним из первых решений СНБО с учетом введения военного положения на территории нашей страны. И у нас мобилизация не прекращалась ни на день. Она идет спокойно, взвешенно", – сказал Данилов.

По его словам, возле территориальных центров комплектования "стоят очереди" людей, чтобы сверить свои данные.

Он добавил, что российская пропаганда пытается использовать любые способы, чтобы исказить информацию о мобилизации, поэтому люди должны критически относиться к тому, что публикуется в соцсетях.

В качестве примера он привел видео с задержанием подозреваемого в тяжком преступлении, которое в соцсетях попытались представить в качестве принудительного повода военнообязанного.

"Уровень ИПСО, который будет использовать Российская Федерация, будет расти в геометрической прогрессии. Очень внимательно нужно относиться ко всей информации, которая у нас есть в мессенджерах, и ее фильтровать", – предупредил Данилов.

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Андрій Водяний

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