Россия разгоняет панику о "тотальной мобилизации" в Украине. В Минобороны отреагировали

Российская пропаганда активно распространяет месседжи о "тотальной мобилизации" в Украине в последнее время. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, в последнее время противник активно распространяет ложную информацию о якобы "тотальной мобилизации".

Она отметила, что военно-политическое руководство уже неоднократно давало разъяснения на этот счет.

Маляр заявила, что мобилизация в Украине идет с 24 февраля, согласно указу президента Владимира Зеленского.

"Каждые 90 дней ее действие продолжается", — подчеркнула замминистра.

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Дмитро Гриниченко

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