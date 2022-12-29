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Россия разгоняет панику о "тотальной мобилизации" в Украине. В Минобороны отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 11:42
Россия разгоняет панику о
Анна Маляр (Фото: пресс-служба ОП)

Российская пропаганда активно распространяет месседжи о "тотальной мобилизации" в Украине в последнее время. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

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По ее словам, в последнее время противник активно распространяет ложную информацию о якобы "тотальной мобилизации".

Она отметила, что военно-политическое руководство уже неоднократно давало разъяснения на этот счет.

Маляр заявила, что мобилизация в Украине идет с 24 февраля, согласно указу президента Владимира Зеленского.

"Каждые 90 дней ее действие продолжается", — подчеркнула замминистра.

Читайте также: Мобилизация после Нового года. Минобороны говорит: Все зависит от войны, паника не нужна

Дмитро Гриниченко
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война минобороны мобилизация Анна Маляр
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