Россия разгоняет панику о "тотальной мобилизации" в Украине. В Минобороны отреагировали
29.12.2022, 11:42
Анна Маляр (Фото: пресс-служба ОП)
Российская пропаганда активно распространяет месседжи о "тотальной мобилизации" в Украине в последнее время. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, в последнее время противник активно распространяет ложную информацию о якобы "тотальной мобилизации".
Она отметила, что военно-политическое руководство уже неоднократно давало разъяснения на этот счет.
Маляр заявила, что мобилизация в Украине идет с 24 февраля, согласно указу президента Владимира Зеленского.
"Каждые 90 дней ее действие продолжается", — подчеркнула замминистра.
- Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач заявил, что мобилизация в Украине немного снизилась по темпам в сравнении с началом большой войны, никаких волн нет, а призыв идет по плану Генерального штаба.
- Сейчас в Украине нет потребности вручать повестки военнообязанным на блокпостах, так как есть большое количество добровольцев, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет необходимости и в дополнительной волне мобилизации.
- В Генштабе также говорили, что мобилизация в Украине идет по плану и без сумбура для комплектования частей ВСУ.
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