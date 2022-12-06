В дополнительной мобилизации и раздаче повесток на блокпостах нужды нет – Минобороны и МВД

Сейчас в Украине нет потребности вручать повестки военнообязанным на блокпостах, так как есть большое количество добровольцев. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет необходимости и в дополнительной волне мобилизации.

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Монастырского спросили о нарушителях комендантского часа и том, выдаются ли им повестки, чтобы те "вспомнили о военном времени" и посетили военкомат.

"Сегодня у нас есть большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ. Общаясь с нашими Вооруженными Силами, я понимаю, что у них сегодня есть возможность уже отбирать лучших из тех, кто желает. Поэтому в принципе на сегодняшний день нет никакой потребности, чтобы кого-то оповещать на блокпостах", – сказал Монастырский.

Резников сегодня в эфире телемарафона сказал, что в рядах Сил обороны Украины сейчас насчитывается около 1 млн человек, и дополнительная мобилизация пока не требуется, несмотря на планы РФ провести вторую волну мобилизации в начале 2023 года.

"У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генштаба, все это было на докладе и под контролем верховного главнокомандующего. Говорить сегодня, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос так пока не стоит. У нас достаточно сегодня людей в секторе обороны", – сказал Резников.

В середине ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля.

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Оксана Житнюк

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