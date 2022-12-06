Резников раскритиковал петицию о демобилизации: Не на пользу обороноспособности страны

Министр обороны Алексей Резников раскритиковал петицию о демобилизации по желанию военнослужащих, отслуживших один год с начала большой войны, так как вместо демобилизованных нужно будет набрать такое же количество новобранцев, которых необходимо обучить и подготовить. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мое персональное мнение – эта петиция не совсем на пользу обороноспособности страны. Это личное мнение людей, которые эту петицию подписали, они на это имеют право – мы живем в демократическом мире. Но на сегодняшний день Конституция говорит об обязательстве каждого гражданина оборонять свою землю", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что сейчас происходит широкомасштабная война, которой не было со времен Второй мировой, потому, по мнению министра, сегодня вопрос "пойти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа еще впереди – достаточно странный подход".

Однако он напомнил о возможности предоставления отпусков военнослужащим без уважительных причин – Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект 1 декабря.

Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас в рядах Сил обороны Украины насчитывается около 1 млн человек – это ВСУ, Нацполиция, пограничники, Нацгвардия, СБУ, ГУР МО и другие.

"Просто представьте себе на секундочку – 1 млн отпустить по демобилизации и 1 млн набрать? А научить их, подготовить? Для меня это очень странно звучит. Я не понимаю автора этой петиции, откровенно и честно говорю", – сказал Резников.

Недавно петиция о демобилизации набрала 25 000 подписей. Автор предлагает демобилизовать по желанию военнослужащих, отслуживших один год. Он аргументировал это тем, что сейчас возникла ситуация, когда, несмотря на всеобщую мобилизацию, одни люди служат без известных им сроков, а другие не служат вообще.

В ответе на петицию Зеленский подчеркнул, что законодательство не предусматривает увольнение со службы во время мобилизации на таких основаниях. Он поручил премьер-министру обработать затронутые в петиции вопросы.

Читайте также: Стартует оформление документов для УБД. Резников обещает, что фейковых ветеранов не будет

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.