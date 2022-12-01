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Зеленский ответил на петицию о демобилизации по желанию военнослужащих, отслуживших год

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 21:36
Зеленский ответил на петицию о демобилизации по желанию военнослужащих, отслуживших год - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации по желанию военнослужащих, отслуживших один год. Глава государства подчеркнул, что такая демобилизация не предусмотрена законодательством, но поручил премьер-министру Денису Шмыгалю обработать затронутые в петиции вопросы.

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В тексте петиции, набравшей более 25 000 подписей, сказано: "Учитывая новую реальность российской полномасштабной агрессии, неопределенность срока окончательной победы, вероятное сохранение российской угрозы даже после завершения войны, а также, руководствуясь Конституцией Украины и принципом справедливости, необходимо ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека и гарантировать отсрочку от последующей мобилизации людей, которые отслужили установленный срок".

Автор петиции заявлял, что сейчас возникла ситуация, когда, несмотря на всеобщую мобилизацию, одни люди служат без известных им сроков, а другие не служат вообще.

В ответе на петицию Зеленский подчеркнул, что законодательство предусматривает увольнение со службы во время мобилизации на таких основаниях:

- по возрасту;
- по состоянию здоровья;
- в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
- по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

"В условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы на других основаниях не предусмотрено. Я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результаты их рассмотрения проинформировать автора", – сказано в ответе на петицию.

  • Ранее Зеленский и Минобороны сообщали, что в рядах Сил обороны Украины насчитывается около 1 млн защитников.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война петиция демобилизация
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