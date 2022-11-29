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Стартует оформление документов для УБД. Резников обещает, что фейковых ветеранов не будет

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 18:41
Стартует оформление документов для УБД. Резников обещает, что фейковых ветеранов не будет - Фото
Удостоверение УБД (фото - пресс-служба Генштаба ВСУ)

С 1 декабря начнется процесс оформления документов для участников боевых действий. Министр обороны Алексей Резников утверждает, что процесс будет контролироваться, чтобы не допустить появления "фейковых ветеранов".

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Минобороны сообщило о запуске процесса оформления документов, подтверждающих статус УБД во время отпора полномасштабной агрессии России. Для этого будет создано 18 комиссий, они начнут работать ориентировочно с 1 декабря, после чего стартует работа с документами.

Получить статус УБД можно тремя способами:

- обратившись к командиру части, централизованно подающему документы на подчиненных военнослужащих;
- военнослужащий может обратиться лично, самостоятельно собрать документы и передать их в комиссию;
- лицо, уволенное с военной службы, может обратиться через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Подробный алгоритм и перечень необходимых документов – здесь.

"Процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, которые героически "обороняли котлы" в глубоком тылу. Это прежде всего вопрос уважения к настоящим героям, защищающим Украину, рискуя жизнью", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что за девять месяцев активной фазы войны в Украине насчитываются сотни тысяч участников боевых действий, потому обработка такого массива документов потребует определенного времени, к чему Резников призвал относиться с пониманием и не исключает, что "сначала могут быть какие-то нюансы".

"Все, у кого есть основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не нужно волноваться, никого не забудут и не потеряют", – уверяет Резников.

  • В апреле в Минветеранов сообщили, что статус УБД и соответствующие социальные гарантии  получат только те добровольцы, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях, а не по всей Украине, как это предполагалось раньше.
  • Против российского агрессора воюют около 1 млн украинцев, а среди киевлян таких около 100 000.
Оксана Житнюк
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Алексей Резников война ветеран статус убд
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