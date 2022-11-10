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Около 100 000 киевлян воюют против российского агрессора, 644 защитников погибли – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 17:59
Около 100 000 киевлян воюют против российского агрессора, 644 защитников погибли – Кличко - Фото
Виталий Кличко (фото - Віталій Кличко, Facebook)

Около 100 000 киевлян сейчас участвуют в боевых действиях против российских оккупантов, 644 – погибли. Как сообщается на сайте КГГА, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя одобренную Киевсоветом Концепцию реинтеграции и поддержки киевлян-ветеранов российско-украинской войны.

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По словам Кличко, Киев занимает одно из первых мест по количеству ветеранов в стране, и к моменту полномасштабного российского вторжения в столице насчитывалось более 31 000 ветеранов АТО/ООС. Около 400 киевлян-защитников погибли.

На сегодняшний день, отметил мэр, около 100 000 киевлян принимают участие в боевых действиях. Погибли 639 защитников-киевлян и пять защитниц.

Сегодня киевские депутаты одобрили Концепцию реинтеграции и поддержки киевлян–ветеранов войны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в войне с российским агрессором.

Кличко подчеркнул, что резкий рост числа ветеранов и членов их семей требует нового подхода в вопросах реинтеграции и социализации участников боевых действий – должна быть создана единая система ветеранской политики в городе.

В одобренной Концепции речь идет о необходимости решения вопросов с психологической реабилитацией, физкультурно-спортивной реабилитацией, в том числе лиц с инвалидностью, о проблемах с профадаптацией и трудоустройством, с медицинским обеспечением, с цифровой трансформацией сервисов для участников боевых действий, а также о необходимости создания "Киев милитари хаба" на базе "Центра помощи участникам АТО".

  • В августе Зеленский сообщал, что Украину обороняют более 1 млн человек, и в будущем ветеранское сообщество станет одним из самых больших в стране.
  • 90% украинцев доверяют ветеранам ВСУ, показывают результаты опроса группы "Рейтинг".

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Оксана Житнюк
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