UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Ветеранское сообщество станет одним из самых больших в Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 14:09
Зеленский: Ветеранское сообщество станет одним из самых больших в Украине - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украину обороняют более 1 млн человек, и в будущем ветеранское сообщество станет одним из самых больших в стране. Об этом он сказал на открытии форума "Захисники. Перекличка".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава государства подчеркнул, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украине насчитывалось около 500 000 участников боевых действий, "но много изменилось за это время, и многое изменится на пути к нашей победе".

По словам Зеленского, около 1 млн украинцев сегодня обороняют страну в рядах ВСУ и других формирований.

"Что такое этот миллион? Что такое бороться с российскими террористами до нашей украинской победы? Это значит, что у каждого в Украине будут родственники-ветераны, друзья, коллеги или знакомые. Это значит, что ветеранское сообщество станет одним из наибольших сообществ в Украине", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что на фоне этого нужны соответствующие изменения в государственной политике по поводу ветеранов, в украинском обществе, среди экономических игроков, так как это отображает "новую реальность".

Президент акцентировал на важности уважения к ветеранам – в частности, о переходе защитников Украины к гражданской жизни. Зеленский подчеркнул, что никто из ветеранов не должен сталкиваться с трудностями при получении образования, устройстве на работу, открытии своего бизнеса.

"И это должно быть честью для каждого работодателя в Украине – чтобы среди его сотрудников были ветераны нашей войны за независимость", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что только что подписал закон, который поспособствует переходу от военной карьеры к гражданской жизни. Вероятно, речь идет о проекте закона №7412 о внесении изменений закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей относительно системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни.

  • Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что сейчас Украину обороняют более 1 млн человек: в ряды ВСУ были мобилизованы до 700 000 человек, в Нацгвардию – до 90 000, в Госпогранслужбу – до 50 000, в Нацполицию – 100 000.

Читайте также: 90% украинцев доверяют ветеранам ВСУ – соцопрос Рейтинга

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война ветеран реабилитация агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 