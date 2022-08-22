Зеленский: Ветеранское сообщество станет одним из самых больших в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украину обороняют более 1 млн человек, и в будущем ветеранское сообщество станет одним из самых больших в стране. Об этом он сказал на открытии форума "Захисники. Перекличка".

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Глава государства подчеркнул, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украине насчитывалось около 500 000 участников боевых действий, "но много изменилось за это время, и многое изменится на пути к нашей победе".

По словам Зеленского, около 1 млн украинцев сегодня обороняют страну в рядах ВСУ и других формирований.

"Что такое этот миллион? Что такое бороться с российскими террористами до нашей украинской победы? Это значит, что у каждого в Украине будут родственники-ветераны, друзья, коллеги или знакомые. Это значит, что ветеранское сообщество станет одним из наибольших сообществ в Украине", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что на фоне этого нужны соответствующие изменения в государственной политике по поводу ветеранов, в украинском обществе, среди экономических игроков, так как это отображает "новую реальность".

Президент акцентировал на важности уважения к ветеранам – в частности, о переходе защитников Украины к гражданской жизни. Зеленский подчеркнул, что никто из ветеранов не должен сталкиваться с трудностями при получении образования, устройстве на работу, открытии своего бизнеса.

"И это должно быть честью для каждого работодателя в Украине – чтобы среди его сотрудников были ветераны нашей войны за независимость", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что только что подписал закон, который поспособствует переходу от военной карьеры к гражданской жизни. Вероятно, речь идет о проекте закона №7412 о внесении изменений закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей относительно системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что сейчас Украину обороняют более 1 млн человек: в ряды ВСУ были мобилизованы до 700 000 человек, в Нацгвардию – до 90 000, в Госпогранслужбу – до 50 000, в Нацполицию – 100 000.

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Оксана Житнюк

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