Более 1 млн украинцев в форме обеспечивают оборону страны – Резников

Министр обороны Алексей Резников назвал численность украинских Сил обороны, которые сегодня обеспечивают деятельность сектора безопасности. Об этом он сказал на онлайн-конференции "Будуємо разом" от Forbes Ukraine.

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Он сообщил, что в ряды ВСУ были мобилизованы до 700 000 человек, в Нацгвардию – до 90 000, в Госпогранслужбу – до 50 000, в Нацполицию – 100 000.

"То есть у нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сказал Резников.

24 февраля численность украинской армии составляла около 250 000.

В мае президент Владимир Зеленский говорил, что в войне с Россией участвуют 700 000 украинских военнослужащих.

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Оксана Житнюк

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