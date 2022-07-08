Более 1 млн украинцев в форме обеспечивают оборону страны – Резников
08.07.2022, 17:14
Алексей Резников (Фото - EPA)
Министр обороны Алексей Резников назвал численность украинских Сил обороны, которые сегодня обеспечивают деятельность сектора безопасности. Об этом он сказал на онлайн-конференции "Будуємо разом" от Forbes Ukraine.
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Он сообщил, что в ряды ВСУ были мобилизованы до 700 000 человек, в Нацгвардию – до 90 000, в Госпогранслужбу – до 50 000, в Нацполицию – 100 000.
"То есть у нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сказал Резников.
- 24 февраля численность украинской армии составляла около 250 000.
- В мае президент Владимир Зеленский говорил, что в войне с Россией участвуют 700 000 украинских военнослужащих.
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