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90% украинцев доверяют ветеранам ВСУ – соцопрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 18:56
90% украинцев доверяют ветеранам ВСУ – соцопрос Рейтинга - Фото
Иллюстративное изображение (фото – Facebook Володимир Зеленський)

90% украинцев доверяют ветеранам ВСУ, показывают результаты шестнадцатого общенационального опроса "Украина во время войны", проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Более 90% опрошенных заявили, что доверяют военным ВСУ, ветеранам войны с Россией и ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг..

При этом доверие к ветеранам Второй мировой войны испытывают 67% (15% им не доверяют, 17% затруднились ответить), а ветеранам Афганистана доверяют 62% (не доверяют 19%, столько же затруднились ответить).

93% опрошенных считают, что общество сегодня уважает ветеранов, противоположное мнение имеют 3%.

Также более 90% поддерживают предоставление льгот бизнесу, основанному ветеранами российско-украинской войны, против выступают 6%.

Размер зарплаты военных, участвующих в боевых действиях, считают оптимальным 40% опрошенных, недостаточным – 32%, завышенным – 11%, не смогли оценить – 17%.

Более 40% опрошенных отметили, что их близкие и родные принимали участие в военных действиях начиная с 2014 года, а у 54% есть близкие, которые воевали или воюют после 24 февраля 2022 года. 

Скриншот из презентации результатов соцопроса группы "Рейтинг" от 6-7 августа 2022 года

Опрос был проведен по инициативе Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов и профинансирован группой "Рейтинг" за собственные средства.

Опрос проводился 6-7 августа 2022 года среди 1000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше методом телефонных интервью с использованием компьютера во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности – не более 3,1%. 

  • По данным группы "Рейтинг", количество украинцев, которые потеряли работу из-за войны, в июне составляло 35%, а в июле – уже 39%.
Сергей Бережной
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ветераны соцопрос группа рейтинг доверие
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