Зеленский: По моей оценке, потери России – в 10 раз больше, чем Украины

По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в 10 раз больше, чем Украина. Об этом он заявил в интервью CNN.

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Россия понесла "ошеломляющие" потери в личном составе и артиллерии, заявил Зеленский. По его словам, оценка Пентагона, что РФ потеряла 50% своих танков, более или менее соответствует действительности.

Зеленский признал, что полной реальности, особенно по поводу потерь личного состава, никто не знает. Однако по его оценкам, Россия понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина.

Одной из причин такой разницы президент назвал отказ Украины от тактики "пушечного мяса".

"Всякий раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, мы понимаем, что речь идет не только об оружии, но, прежде всего, о защите наших военных", – сказал Зеленский.

По его словам, артиллерия от США и Европы помогла сломить российское наступление. "Мы их остановили, мы деоккупировали значительную часть нашей территории. И в этом действительно помогла артиллерия и новые технологии", – подытожил Зеленский.

В Пентагоне считают, что потери ВСУ и РФ, "вероятно", сопоставимы и составляют "100 000 человек" с каждой стороны.

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Марко Сировой

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