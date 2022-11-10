UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: По моей оценке, потери России – в 10 раз больше, чем Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 12:58
Зеленский: По моей оценке, потери России – в 10 раз больше, чем Украины - Фото
Володимир Зеленський (Скріншот)

По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в 10 раз больше, чем Украина. Об этом он заявил в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россия понесла "ошеломляющие" потери в личном составе и артиллерии, заявил Зеленский. По его словам, оценка Пентагона, что РФ потеряла 50% своих танков, более или менее соответствует действительности.

Зеленский признал, что полной реальности, особенно по поводу потерь личного состава, никто не знает. Однако по его оценкам, Россия понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина.

Одной из причин такой разницы президент назвал отказ Украины от тактики "пушечного мяса".

"Всякий раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, мы понимаем, что речь идет не только об оружии, но, прежде всего, о защите наших военных", – сказал Зеленский.

По его словам, артиллерия от США и Европы помогла сломить российское наступление. "Мы их остановили, мы деоккупировали значительную часть нашей территории. И в этом действительно помогла артиллерия и новые технологии", – подытожил Зеленский.  

Читайте также: Перевалили за 78 000 уничтоженных россиян: потери оккупантов на войне против Украины

 

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ВСУ война потери армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 