В Пентагоне считают, что потери ВСУ и врага, "вероятно", сопоставимы – "100 000 человек"

По предположению главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, за время полномасштабного вторжения России в Украину были убиты и ранены "более 100 000 российских военнослужащих" – и Силы обороны, "вероятно", понесли сопоставимые потери. Об этом топ-генерал армии США заявил в беседе с интервьюером Экономического клуба Нью-Йорка, пишет Reuters.

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"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне, который значительно превышает 100 000. Вероятно, то же самое и с украинской стороны", – сказал он, не уточняя, откуда у него такие цифры.

Отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования, Милли отметил, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны "усугубил человеческие страдания и привел к еще миллионам жертв".

"Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира… ловите момент", – сказал генерал.

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Его слова созвучны со словами некоторых лидеров и политиков, в том числе среди союзников, которые в последнее время все чаще призывают Украину фактически к "частичной" капитуляции: немедленному началу переговоров с РФ и замораживанию нынешней ситуации, то есть к оставлению в оккупации примерно 15% украинских территорий. Украинские власти категорически отвергают такой вариант и говорят, что переговоры будут, но после освобождения захваченных россиянами земель и/или смены режима в Кремле – и не ранее, потому что любая пауза сейчас – это время для РФ на передышку и атаки с новыми силами ради уничтожения страны и ее народа.

Также, по словам Милли, из-за российской агрессии погибли "около 40 000" мирных граждан Украины.

Четких данных о потерях Сил обороны нет в открытом доступе: это засекреченная до конца войны информация. 22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на войне погибли около 9000 защитников Украины.

16 октября Минобороны назвало соотношение потерь ВСУ и армии России в ходе наступления на юге.

9 ноября "левый" депутат Бундестага призвал перекрыть помощь Украине в Twitter Подоляка. Туда призвали Мельника.

Также 9 ноября папа римский снова вспомнил об Украине и России: говорит, "инфантильная логика оружия" не поможет, нужен диалог.

По состоянию на 10 ноября уничтожены ориентировочно 78 000 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

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Євген Пилипенко

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