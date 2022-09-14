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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Пришло время решительности, а не умиротворения России

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 10:45
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Пришло время решительности, а не умиротворения России - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Hoslet/ЕРА)

Европа будет противостоять российской агрессии, а не пытаться умиротворить Кремль. Об этом заявила в Европарламенте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, предваряя выступление первой леди Елены Зеленской.

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Она заверила, что "солидарность Европы с Украиной останется нерушимой", после чего перечислила, чем и как Европа помогает стране выстоять в полномасштабной войне, которую развязала против нее Россия.

"С первого дня Европа стоит на стороне Украины – оружием, финансированием, гостеприимством для беженцев и самыми жесткими санкциями, которые только видел мир", – сказала глава Еврокомиссии.

Далее она произнесла следующее: "Российский финансовый сектор – на поддержке жизнеобеспечения. Мы отрезали 3/4 банковского сектора России от международных рынков. Почти 1000 международных компаний ушли из страны. Автопроизводство упало на 75% в сравнении с прошлым годом. "Аэрофлот" приземляет самолеты, потому что больше нет лишних запчастей".

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По ее словам, российские военные "достают детали из посудомоечных машин и холодильников, чтобы ремонтировать военную технику, потому что больше нет полупроводников". "Российская промышленность – в упадке", – отметила фон дер Ляйен.

Произнеся это, глава Еврокомиссии добавила – "и тот, кто направил российскую экономику на путь забвения – это Кремль; такова цена за российский и путинский путь смерти и разрушения".

"Я хочу, чтобы было понятно очень ясно: санкции останутся в силе. Время быть решительными, а не умиротворять. Это должно быть понятно очень четко", – акцентировала она.

"То же самое справедливо и по финансовой поддержке Украины", – резюмировала глава Еврокомиссии.

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Євген Пилипенко
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