Эстонский министр: Мы поколение Черчиллей или Чемберленов? Нельзя идти ни на какие уступки

Если западное общество не готово смириться "с небольшим ущербом" из-за поддержки Украины сейчас, ущерб для экономик Запада "будет намного больше позже, если мы позволим России не остановиться на Украине", заявил немецкому изданию Die Welt эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он подчеркнул, что "сейчас мы не должны сейчас идти ни на какие уступки – одни разговоры об этом ослабляют наши европейские позиции".

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Он подчеркнул, что санкции "морально необходимы", и Запад "должен выстоять и даже ужесточить санкции", по тому что нынешних недостаточно.

"Повторяется история ХХ века: в Украине происходит геноцид. Что мы делаем, чтобы предотвратить это? Как будут судить нас внуки? Мы поколение Черчиллей или Чемберленов? История совершается сейчас", – сказал он.

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Рейнсалу через Die Welt призвал Германию нарастить поставки оружия Украине. Он добавил, что да, всех ждут "огромные перемены и психологически это сложно, особенно для Германии", но "мы должны быть быстрыми сейчас, мы не можем ждать, мы все еще делаем слишком мало".

Глава МИД Эстонии подчеркнул – "мы не можем почивать на лаврах, отправив несколько танков".

"Война – это дорого. Но украинцы идут на настоящие жертвы. Мы обязаны поддерживать их в этой борьбе. Это наш моральный долг. Украинцы – самая смелая нация в мире. Но без нашей помощи им не выжить. <...> Нам необходимо поставлять Украине больше оружия", – сказал он.

В том же интервью Рейнсалу сказал немецкому изданию, что россияне совершают геноцид в Украине, и морально неприемлемо, что они могут продолжать кататься в ЕС.

Ранее он ответил германскому канцлеру Шольцу на заявление, что это якобы "война Путина", а не российского народа – "войну ведет РФ, россияне несут ответственность".

Рейнсалу заявил, что для руководства РФ нужен "новый Нюрнберг" за геноцид в Украине.

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Евгений Пилипенко

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