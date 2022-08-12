"Война Путина". Эстония о риторике Шольца – войну ведет РФ, россияне несут ответственность
Говоря о тотальной российской войне против Украины и ответственности за нее, граждан РФ нельзя рассматривать отдельно от их лидера – диктатора Владимира Путина. Об этом заявил, отвечая на вопрос ERR о запрете въезда россиянам в Эстонию и ЕС в целом, министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Интервьюер напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц, ряд других политиков и чиновников, называют происходящее смягченно – "войной Путина", словно это он один хочет уничтожения Украины и украинцев, а россияне ни при чем.
"Я не согласен с подходом, что мы берем так называемых рядовых граждан России и отделяем их от Путина. Войну ведет РФ как государство. И, без сомнения, российские граждане из-за своей пассивности несут за это моральную ответственность", – подчеркнул глава МИД Эстонии.
Рейнсалу заявил, что поcыл официального Таллинна однозначен: Европа должна ввести санкции и запретить въезд россиян на свою территорию.
Читайте также: МИД – Западу: Спрашивайте россиян об отношении к войне в их анкетах на визы
"Наш посыл как эстонского государства <...> заключается в том, что российские граждане у нас не приветствуются", – сказал министр.
Он добавил, что собирается убеждать коллег, например, в Германии, Греции или Италии "с моральной точки зрения": "Совершенно морально неприемлемо, чтобы мы разрешали туристические поездки сотням тысяч граждан России, в то время как детей в Украине разрывают на куски ракетами, которые создали на налоги этих граждан РФ".
По его словам, в середине августа Кабмин будет обсуждать возможность, как юридически закрыть въезд россиянам через эстонскую границу.
- Также в Эстонии запретят россиянам и беларусам владеть оружием, у кого есть – лишат лицензии.
- 8 августа Рейнсалу заявил, что для руководства РФ нужен новый Нюрнберг за геноцид в Украине.
- Глава МИД Кулеба призвал ЕС и страны G7 запретить въезд россиян, "пока не научатся уважать границы". Он также ответил Шольцу на "войну Путина" – убивать едут солдаты РФ, большинство россиян – поддерживают.
Читайте также: "Посещение Европы – привилегия". В Эстонии призвали страны ЕС не выдавать туристические визы россиянам
Комментарии