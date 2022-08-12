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"Война Путина". Эстония о риторике Шольца – войну ведет РФ, россияне несут ответственность

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 08:37
Урмас Рейнсалу (фото - ЕРА)

Говоря о тотальной российской войне против Украины и ответственности за нее, граждан РФ нельзя рассматривать отдельно от их лидера – диктатора Владимира Путина. Об этом заявил, отвечая на вопрос ERR о запрете въезда россиянам в Эстонию и ЕС в целом, министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

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Интервьюер напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц, ряд других политиков и чиновников, называют происходящее смягченно – "войной Путина", словно это он один хочет уничтожения Украины и украинцев, а россияне ни при чем.

"Я не согласен с подходом, что мы берем так называемых рядовых граждан России и отделяем их от Путина. Войну ведет РФ как государство. И, без сомнения, российские граждане из-за своей пассивности несут за это моральную ответственность", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

Рейнсалу заявил, что поcыл официального Таллинна однозначен: Европа должна ввести санкции и запретить въезд россиян на свою территорию.

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"Наш посыл как эстонского государства <...> заключается в том, что российские граждане у нас не приветствуются", – сказал министр.

Он добавил, что собирается убеждать коллег, например, в Германии, Греции или Италии "с моральной точки зрения": "Совершенно морально неприемлемо, чтобы мы разрешали туристические поездки сотням тысяч граждан России, в то время как детей в Украине разрывают на куски ракетами, которые создали на налоги этих граждан РФ".

По его словам, в середине августа Кабмин будет обсуждать возможность, как юридически закрыть въезд россиянам через эстонскую границу.

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Евгений Пилипенко
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