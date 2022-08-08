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Для Путина и руководства РФ нужен новый Нюрнберг за геноцид в Украине — глава МИД Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 09:58
Для Путина и руководства РФ нужен новый Нюрнберг за геноцид в Украине — глава МИД Эстонии - Фото
Сергей Лавров, Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ должны понести ответственность за войну против Украины, для чего нужен новый Нюрнбергский трибунал. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире канала ERR.

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По его словам, Эстония поможет Украине добиться международного соглашения, которое буде предусматривать военную и юридическую ответственность для военно-политического руководства России. Он отметил, что Украина подготовила "определенные проекты договоров", а Эстония поддержит данные инициативы. 

Вопросом дипломат назвал то, удасться ли привлечь к ответственности лично Владимира Путина.

"Ясно, что дипломатическая неприкосновенность главы государства не распространяется на тех, кто проводит геноцид. Человечеству нужен новый Нюрнберг. Это геноцид, и общение на привычном высоком уровне с политиками, проводящими геноцид, не может быть новой нормальностью. Поэтому нужна концепция юридической ответственности, она должна определять правила наших отношений или их отсутствие с Россией", — сказал Рейнсалу. 

СПРАВКА. Нюрнбергский процесс — первый и ключевой из серии судебных процессов над рядом военных преступников нацистской Германии, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберга после окончания Второй мировой войны, в 1945-1949 годах.

Читайте также: Путина, Шойгу и Лаврова по итогам войны ждет трибунал – советник постпреда Украины в ООН 

Дмитрий Гриниченко
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война владимир путин эстония трибунал
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