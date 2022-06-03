Путина, Шойгу и Лаврова по итогам войны ждет трибунал – советник постпреда Украины в ООН

Советник Постпредства Украины в ООН Сергей Дворник на дебатах в Совбезе заявил, что российского диктатора Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу ждет трибунал. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление украинской делегации в ООН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Украина поддержала идею создания специального трибунала для наказания за преступление военной агрессии России против Украины, назвав его заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Лаврова и других российских военных преступников.

"После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира", — заявил дипломат.

Читайте также: У представителя ООН по Украине "есть оптимизм", что война скоро закончится

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.