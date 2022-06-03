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Путина, Шойгу и Лаврова по итогам войны ждет трибунал – советник постпреда Украины в ООН

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 13:31
Путина, Шойгу и Лаврова по итогам войны ждет трибунал – советник постпреда Украины в ООН - Фото
Владимир Путин и Сергей Лавров. (Фото: EPA)

Советник Постпредства Украины в ООН Сергей Дворник на дебатах в Совбезе заявил, что российского диктатора Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу ждет трибунал. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление украинской делегации в ООН. 

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По его словам, Украина поддержала идею создания специального трибунала для наказания за преступление военной агрессии России против Украины, назвав его заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Лаврова и других российских военных преступников. 

"После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира", — заявил дипломат. 

Читайте также: У представителя ООН по Украине "есть оптимизм", что война скоро закончится 

Дмитрий Гриниченко
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Cовбез ООН ООН война владимир путин международный трибунал
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