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Кулеба призвал ЕС и страны G7 запретить въезд россиян, "пока не научатся уважать границы"

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 16:22
Кулеба призвал ЕС и страны G7 запретить въезд россиян,
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада и членов клуба Большой семерки уплотнить новый "железный занавес" и перестать выдавать визы гражданам страны-оккупанта России. Об этом он написал в Twitter.

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"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам", – обратился он.

Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский "совершенно правильно" настаивает на этом шаге, потому что "россияне подавляющим большинством поддерживают войну против Украины."

"Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", – резюмировал Кулеба.

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Евгений Пилипенко
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