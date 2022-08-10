Кулеба призвал ЕС и страны G7 запретить въезд россиян, "пока не научатся уважать границы"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада и членов клуба Большой семерки уплотнить новый "железный занавес" и перестать выдавать визы гражданам страны-оккупанта России. Об этом он написал в Twitter.

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"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам", – обратился он.

Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский "совершенно правильно" настаивает на этом шаге, потому что "россияне подавляющим большинством поддерживают войну против Украины."

"Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", – резюмировал Кулеба.

8 августа петиция о запрете на въезд в Украину для россиян на ближайшие 50 лет набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам.

С таким же призывом в тот же день выступила и премьер Финляндии.

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Евгений Пилипенко

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