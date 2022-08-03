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Зеленский о России после Путина: Жителям РФ нужно признать, что в войне виноваты они все

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 14:59
Зеленский о России после Путина: Жителям РФ нужно признать, что в войне виноваты они все - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне должны признать свою вину в войне против Украины, как это сделали немцы после Второй мировой войны. Об этом он сообщил во время выступления перед студентами Австралийского национального университета.

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По его словам, от российского народа зависит, сможет ли Россия стать демократической страной и вернуться в цивилизованный мир после ухода диктатора Владимира Путина

"Давайте вспомним Вторую Мировую войну, кровавую трагедию с кровавыми пятнами на немецком народе. Немецкий народ нашел в себе силу признать войну как трагическую ошибку своего государства и народа. Они поняли, что все были виноваты — и те, кто поддерживал Гитлера, и те кто просто молчал", — сказал Зеленский. 

Он отметил, что Германия стала одной из наиболее передовых экономик в мире и дала возможность своим поколениям жить в цивилизованном мире, а поэтому и у России может быть такая возможность.

Читайте также: Зеленский прокомментировал слухи о том, что Путин болен раком: Россия больна в целом 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война владимир путин
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