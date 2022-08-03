Зеленский о России после Путина: Жителям РФ нужно признать, что в войне виноваты они все

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне должны признать свою вину в войне против Украины, как это сделали немцы после Второй мировой войны. Об этом он сообщил во время выступления перед студентами Австралийского национального университета.

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По его словам, от российского народа зависит, сможет ли Россия стать демократической страной и вернуться в цивилизованный мир после ухода диктатора Владимира Путина.

"Давайте вспомним Вторую Мировую войну, кровавую трагедию с кровавыми пятнами на немецком народе. Немецкий народ нашел в себе силу признать войну как трагическую ошибку своего государства и народа. Они поняли, что все были виноваты — и те, кто поддерживал Гитлера, и те кто просто молчал", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Германия стала одной из наиболее передовых экономик в мире и дала возможность своим поколениям жить в цивилизованном мире, а поэтому и у России может быть такая возможность.

Во время выступления он также призвал Китай выступить против России на фоне полномасштабной войны в Украине вместе с "единым миром".

Президент ответил на призывы "действовать деликатно и не злить Россию", чтобы у нее была возможность "сохранить лицо", которые звучат в мире.

Он призвал признать Россию государством-спонсором терроризма и заявил, что мир должен выбрать — прекратить зверства России или ждать бомб от россиян.

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Дмитрий Гриниченко

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