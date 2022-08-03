Зеленский: Мир должен выбрать — прекратить зверства России или ждать бомб от террористов

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество "сделать выбор" и признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом он сообщил во время выступления перед студентами Австралийского национального университета.

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По его словам, многие страны должны понять, что "интересы планеты важнее собственных интересов". Он отметил, что любая торговля, бизнес и сотрудничество с Россией приносят выгоду одним и смерть другим.

"Политическая, экономическая, энергетическая или любая другая целесообразность сегодня равна жизни тысяч людей. Которых убивает российское оружие. Мир должен сделать выбор. ООН должна сделать выбор. Совбез ООН должен сделать выбор. Международный комитет Красного Креста должен сделать выбор. ОБСЕ должен сделать выбор. Страны ЕС должны сделать выбор. Страны НАТО должны сделать выбор. Страны G7 и G20 должны сделать выбор", – сказал Зеленский.

Он отметил, что США должны признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Это время наступило. Наступило давно. Обратный отсчет мировых часов запущен. А дальше только два варианта. Решительность, а следовательно – прекращение преступлений и зверств России, или очередные взрывы очередных бомб от этих террористов", – резюмировал президент.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Дмитрий Гриниченко

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