Зеленский: Мир должен выбрать — прекратить зверства России или ждать бомб от террористов
Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество "сделать выбор" и признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом он сообщил во время выступления перед студентами Австралийского национального университета.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, многие страны должны понять, что "интересы планеты важнее собственных интересов". Он отметил, что любая торговля, бизнес и сотрудничество с Россией приносят выгоду одним и смерть другим.
"Политическая, экономическая, энергетическая или любая другая целесообразность сегодня равна жизни тысяч людей. Которых убивает российское оружие. Мир должен сделать выбор. ООН должна сделать выбор. Совбез ООН должен сделать выбор. Международный комитет Красного Креста должен сделать выбор. ОБСЕ должен сделать выбор. Страны ЕС должны сделать выбор. Страны НАТО должны сделать выбор. Страны G7 и G20 должны сделать выбор", – сказал Зеленский.
Он отметил, что США должны признать Россию государством-спонсором терроризма.
"Это время наступило. Наступило давно. Обратный отсчет мировых часов запущен. А дальше только два варианта. Решительность, а следовательно – прекращение преступлений и зверств России, или очередные взрывы очередных бомб от этих террористов", – резюмировал президент.
- 21 июля спикер Палаты представителей США Пелоси призвала госсекретаря Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.
- 24 июля посол США в Украине Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но нужен анализ".
- 28 июля Сенат США единогласно призвал Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма.
Читайте также: Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма – NYT
Комментарии