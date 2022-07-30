Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма – NYT
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма, на чем настаивают американские политики и президент Владимир Зеленский. Об этом идет речь в материале The New York Times.
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Издание сообщает, что администрация президента США Джо Байдена "с осторожностью" относится к объявлению России спонсором терроризма, несмотря на "настойчивые" призывы Конгресса и просьбы Украины.
Отмечается, что в последние недели на Блинкена регулярно давят, чтобы он объявил РФ государством-спонсором терроризма, но он сопротивляется этому шагу, так как это может заставить его ввести санкции в отношении союзников США, ведущих дела с Россией, а также может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.
"Издержки, которые были возложены на Россию нами и другими странами, абсолютно соответствуют последствиям, которые последовали бы в результате признания ее государством-спонсором терроризма. Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, одинаковы", — заявлял Блинкен.
Резюмируя, журналисты пишут, что признание РФ спонсором терроризма может раз и навсегда разорвать ограниченные дипломатические связи администрации Байдена с Москвой, которые г-н Блинкен назвал важным сохранить, так как даже во время войны России против Украины США хотят продолжать работать с РФ по некоторым вопросам, включая международные переговоры с Ираном о восстановлении ядерного соглашения 2015 года, стороной которого была Москва и из которого вышел президент Дональд Трамп.
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