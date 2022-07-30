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Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма – NYT

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 10:51
Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма – NYT - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма, на чем настаивают американские политики и президент Владимир Зеленский. Об этом идет речь в материале The New York Times.

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Издание сообщает, что администрация президента США Джо Байдена "с осторожностью" относится к объявлению России спонсором терроризма, несмотря на "настойчивые" призывы Конгресса и просьбы Украины. 

Отмечается, что в последние недели на Блинкена регулярно давят, чтобы он объявил РФ государством-спонсором терроризма, но он сопротивляется этому шагу, так как это может заставить его ввести санкции в отношении союзников США, ведущих дела с Россией, а также может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

"Издержки, которые были возложены на Россию нами и другими странами, абсолютно соответствуют последствиям, которые последовали бы в результате признания ее государством-спонсором терроризма. Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, одинаковы", — заявлял Блинкен. 

Резюмируя, журналисты пишут, что признание РФ спонсором терроризма может раз и навсегда разорвать ограниченные дипломатические связи администрации Байдена с Москвой, которые г-н Блинкен назвал важным сохранить, так как даже во время войны России против Украины США хотят продолжать работать с РФ по некоторым вопросам, включая международные переговоры с Ираном о восстановлении ядерного соглашения 2015 года, стороной которого была Москва и из которого вышел президент Дональд Трамп.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Читайте также: Кулеба об убийстве пленных в Еленовке: Россию нужно признать государством-террористом 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война терроризм Энтони Блинкен
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