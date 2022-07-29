Кулеба об убийстве пленных в Еленовке: Россию нужно признать государством-террористом
29.07.2022, 16:37
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал признать Россию государством-террористом после убийства украинских пленных в Еленовке. Об этом он написал в Twitter.
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Убийство пленных украинских бойцов министр назвал очередным ужасным военным преступлением.
"Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", — заявил Кулеба.
СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.
- Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
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