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Кулеба об убийстве пленных в Еленовке: Россию нужно признать государством-террористом

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 16:37
Кулеба об убийстве пленных в Еленовке: Россию нужно признать государством-террористом - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал признать Россию государством-террористом после убийства украинских пленных в Еленовке. Об этом он написал в Twitter.

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Убийство пленных украинских бойцов министр назвал очередным ужасным военным преступлением. 

"Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", — заявил Кулеба.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Читайте также: Подоляк об убийстве пленных в Еленовке: Россияне хотят настроить другие страны против ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
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война военные преступления пленные дмитрий кулеба
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