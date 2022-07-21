Пелоси призвала Блинкена признать РФ террористом, иначе это сделает Конгресс — Politico

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала государственного секретаря Энтони Блинкена признать Россию страной-спонсором терроризма, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Politico.

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Пелоси якобы предупредила Блинкена о намерениях Конгресса во время недавнего телефонного разговора, однако представители Госдепа и офиса Пелоси отказались комментировать ситуацию.

Издание пишет, что госсекретарь имеет право объявить другую страну государством-спонсором терроризма.

Некоторые в Конгрессе однако говорят, что законодатели могут принять соответствующий закон без участия Госдепа, тем самым оказывая давление на российского диктатора Владимира Путина самостоятельно.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм. Принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем назначение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина", — заявил журналистам один из представителей Демократической партии.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

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Дмитрий Гриниченко

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