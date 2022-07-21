UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пелоси призвала Блинкена признать РФ террористом, иначе это сделает Конгресс — Politico

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 13:06
Пелоси призвала Блинкена признать РФ террористом, иначе это сделает Конгресс — Politico - Фото
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала государственного секретаря Энтони Блинкена признать Россию страной-спонсором терроризма, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пелоси якобы предупредила Блинкена о намерениях Конгресса во время недавнего телефонного разговора, однако представители Госдепа и офиса Пелоси отказались комментировать ситуацию. 

Издание пишет, что госсекретарь имеет право объявить другую страну государством-спонсором терроризма.

Некоторые в Конгрессе однако говорят, что законодатели могут принять соответствующий закон без участия Госдепа, тем самым оказывая давление на российского диктатора Владимира Путина самостоятельно.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм. Принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем назначение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина", — заявил журналистам один из представителей Демократической партии. 

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Читайте также: Пелоси: Путин – трус, а Россию надо признать спонсором терроризма 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США терроризм конгресс Энтони Блинкен ненси пелоси
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 