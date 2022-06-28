Макрон отказался называть Россию спонсором терроризма: Нам не нужна оговорка для санкций

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался называть Россию спонсором терроризма, заявив, что Запад и так будет вводить санкции против РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7, цитирует его газета Le Figaro.

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По его словам, он не берется за "квалификацию" государства, финансирующего терроризм, в отношении России. Ранее президент Владимир Зеленский призвал признать РФ государством-спонсором терроризма.

"Нам не нужна никакая оговорка, чтобы ввести эти санкции против Москвы", — заявил Макрон.

Также французский президент отметил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Макрон не видит конца войны в Украине в течение нескольких недель и даже месяцев, однако считает, что Россия "не может и не должна выиграть эту войну".

Также он заявлял, что решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС посылает "сильный сигнал России".

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Дмитрий Гриниченко

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