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Макрон отказался называть Россию спонсором терроризма: Нам не нужна оговорка для санкций

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 17:09
Макрон отказался называть Россию спонсором терроризма: Нам не нужна оговорка для санкций - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался называть Россию спонсором терроризма, заявив, что Запад и так будет вводить санкции против РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7, цитирует его газета Le Figaro.

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По его словам, он не берется за "квалификацию" государства, финансирующего терроризм, в отношении России. Ранее президент Владимир Зеленский призвал признать РФ государством-спонсором терроризма. 

"Нам не нужна никакая оговорка, чтобы ввести эти санкции против Москвы", — заявил Макрон. 

Также французский президент отметил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Читайте также: Не дать Путину лицензию на манипуляции: Джонсон призвал Макрона не "улаживать конфликт" 

Дмитрий Гриниченко
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санкции война терроризм эмманюэль макрон
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