Не дать Путину лицензию на манипуляции: Джонсон призвал Макрона не "улаживать конфликт"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что сейчас любая попытка уладить конфликт приведет только к усилению нестабильности в мире. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Джонсон провел встречу с Макроном сегодня, 26 июня, на саммите G7 в Германии.

Они обсуждали в том числе войну РФ против Украины. Джонсон подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и даст российскому диктатору Владимиру Путину "лицензию на манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками навечно".

Лидеры Британии и Франции сошлись во мнении, что сейчас критический момент для конфликта, и есть возможность переломить ход войны. Джонсон и Макрон подчеркнули необходимость поддерживать Украину, чтобы укрепить ее позиции как в войне, так и в любых будущих переговорах.

18 июня Джонсон написал колонку под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

22 июня Джонсон заявил, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-либо, кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".

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Оксана Житнюк

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