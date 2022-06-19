Оружие, экономика, маршруты для экспорта: Джонсон предложил четыре шага для помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после визита в Киев написал колонку в The Times под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

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Джонсон считает, что Запад должен готовиться к затяжной войне, так как российский диктатор Владимир Путин перешел к военной кампании на истощение.

На фоне этого, считает Джонсон, Великобритания и союзники должны предпринять "четыре жизненно важных шага".

Во-первых, отметил Джонсон, нужно обеспечить, чтобы Украина получала оружие, технику, боеприпасы и обучение быстрее, чем оккупанты. Также Великобритания планирует обучать до 10 000 украинских солдат каждые 120 дней.

Во-вторых, написал британский премьер, нужно помочь сохранить жизнеспособность украинского государства, чтобы правительство платило зарплаты, управляло школами, доставляло помощь и начало восстановительные работы там, где это возможно.

"Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, которую мы должны планировать на долгие годы", – отметил Джонсон.

В-третьих, подчеркнул премьер Британии, Россия держит мертвой хваткой экономику Украины, заблокировав основные экспортные пути через Черное море, поэтому Запад должен прикладывать долгосрочные усилия для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов и обеспечения того, чтобы экономика Украины продолжала функционировать.

Четвертым пунктом Джонсон выделил доставку заблокированного Россией зерна в другие страны: "Великобритания поддерживает усилия ООН по переговорам о безопасном коридоре для экспорта по морю. Порты Украины жизненно важны для глобальных поставок продовольствия, и мы продолжим поставлять оружие, необходимое для их защиты".

17 июня Джонсон без анонса посетил Киев. Британский премьер заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил. Вместе с Владимиром Зеленским они посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и прогулялись по Михайловской площади.

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Оксана Житнюк

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