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Оружие, экономика, маршруты для экспорта: Джонсон предложил четыре шага для помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 12:51
Оружие, экономика, маршруты для экспорта: Джонсон предложил четыре шага для помощи Украине - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после визита в Киев написал колонку в The Times под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

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Джонсон считает, что Запад должен готовиться к затяжной войне, так как российский диктатор Владимир Путин перешел к военной кампании на истощение.

На фоне этого, считает Джонсон, Великобритания и союзники должны предпринять "четыре жизненно важных шага".

Во-первых, отметил Джонсон, нужно обеспечить, чтобы Украина получала оружие, технику, боеприпасы и обучение быстрее, чем оккупанты. Также Великобритания планирует обучать до 10 000 украинских солдат каждые 120 дней.

Во-вторых, написал британский премьер, нужно помочь сохранить жизнеспособность украинского государства, чтобы правительство платило зарплаты, управляло школами, доставляло помощь и начало восстановительные работы там, где это возможно.

"Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, которую мы должны планировать на долгие годы", – отметил Джонсон.

В-третьих, подчеркнул премьер Британии, Россия держит мертвой хваткой экономику Украины, заблокировав основные экспортные пути через Черное море, поэтому Запад должен прикладывать долгосрочные усилия для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов и обеспечения того, чтобы экономика Украины продолжала функционировать.

Четвертым пунктом Джонсон выделил доставку заблокированного Россией зерна в другие страны: "Великобритания поддерживает усилия ООН по переговорам о безопасном коридоре для экспорта по морю. Порты Украины жизненно важны для глобальных поставок продовольствия, и мы продолжим поставлять оружие, необходимое для их защиты".

  • 17 июня Джонсон без анонса посетил Киев. Британский премьер заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил. Вместе с Владимиром Зеленским они посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и прогулялись по Михайловской площади.

Читайте также: Джонсон: Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины

Оксана Житнюк
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