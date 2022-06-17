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Добрый день everybody. Джонсон с Зеленским традиционно прогулялись по Киеву – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 21:11
Скриншот с видео
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Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве и прогулялись по Михайловской площади.

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В частности, Зеленский показал Джонсону выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов.

  • Джонсон сегодня без анонса посетил Киев. Премьер заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Борис Джонсон
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