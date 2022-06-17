Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве и прогулялись по Михайловской площади.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В частности, Зеленский показал Джонсону выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов.
- Джонсон сегодня без анонса посетил Киев. Премьер заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии