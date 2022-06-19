Джонсон: Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после визита в Киев написал колонку в The Times под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины".

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"Представьте себе на мгновение, что мечтам Владимира Путина о славе суждено было сбыться. Предположим, он сможет оставить себе все территории Украины, которые сейчас контролируются российскими войсками. Что если никто и пальцем не пошевелит, когда он аннексирует эту завоеванную территорию и ее напуганных людей в состав большой России? Принесет ли это мир? Будет ли мир безопаснее? А вам будет безопаснее? В глубине души мы знаем ответ", – заявил Джонсон.

В своей колонке премьер Британии предупредил союзников о необходимости готовиться к долгой войне, призвав к постоянной поддержке Украины.

"Все будет зависеть от того, сможет ли Украина укрепить свою способность защищать свою землю быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению. Наша задача – оказать поддержку Украине", – написал британский премьер, подчеркнув, что "время сейчас является жизненно важным фактором".

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс разместила ссылку на колонку Джонсона в своем Twitter и написала: "Украина должна победить, иначе мы никогда не будем в безопасности".

17 июня Джонсон без анонса посетил Киев. Британский премьер заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил. Вместе с Владимиром Зеленским они посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и прогулялись по Михайловской площади.

Оксана Житнюк

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