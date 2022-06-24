Джонсон призвал G7 и НАТО не подталкивать на "плохой мир" Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что G7 и НАТО не должны подталкивать Украину соглашаться на невыгодные условия мира. Об этом сообщает Politico.

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Он призвал западные страны "дать украинцам стратегическую выносливость".

"Мое послание коллегам по G7 и в НАТО в частности… сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня", — заявил Джонсон.

Такое развитие событий, по его убеждению, станет "катастрофой" и, вероятно, "придаст смелости" российскому диктатору Владимиру Путину, а также нанесет дополнительный экономический ущерб миру.

Джонсон заявил, что Украине нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе и на юге страны.

18 июня он написал колонку под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

22 июня Джонсон заявил, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-либо, кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".

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Мария Макуха

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