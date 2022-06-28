Макрон: Я не вижу окончания войны через несколько месяцев, но Россия не должна победить

Президент Франции Эмманюэль Макрон не видит конца войны в Украине в течение нескольких недель и даже месяцев, однако считает, что Россия "не может и не должна выиграть эту войну". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7, сообщает канал France 24.

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По его словам, Россия пытается "дестабилизировать международный порядок, используя мировую зависимость от продовольствия и энергии, чтобы оказать давление на определенные государства."

Макрон отметил, что не видит конца войны в Украине в ближайшие несколько недель или даже месяцев, но надеется, что она закончится к концу 2022 года.

"Россия не может и не должна выиграть эту войну. Запад будет продолжать заставлять Владимира Путина платить высокую цену за его вторжение в Украину с помощью санкций, поставок оружия в Киев и, возможно, ограничения цен на российскую нефть. Я выступаю за ограничение цен на российскую нефть, потому что более высокие цены помогают России финансировать войну", — сказал он.

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Дмитрий Гриниченко

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