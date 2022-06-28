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"Это ужасно". Байден и Макрон отреагировали на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 05:30
Джо Байден и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон назвали ужасным ракетный удар российских оккупантов по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли и пострадали десятки мирных людей.

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"Нападение России на мирных жителей в торговом центре ужасно. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать возлагать на Россию ответственность за такие злодеяния и поддерживать оборону Украины", – написал Байден в Twitter.

"Это ужасно". Байден и Макрон отреагировали на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

"Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду", – написал Макрон и опубликовал видео пылающего ТЦ Амстор в Кременчуге.

"Это ужасно". Байден и Макрон отреагировали на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге
  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 – пропали без вести. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.
  • Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

Читайте также: G7 о Кременчуге: Это военное преступление. Не успокоимся, пока Россия не прекратит войну

Наталия Медведева
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эмманюэль макрон джо байден кременчуг
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