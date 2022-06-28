"Это ужасно". Байден и Макрон отреагировали на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон назвали ужасным ракетный удар российских оккупантов по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли и пострадали десятки мирных людей.

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"Нападение России на мирных жителей в торговом центре ужасно. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать возлагать на Россию ответственность за такие злодеяния и поддерживать оборону Украины", – написал Байден в Twitter.

"Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду", – написал Макрон и опубликовал видео пылающего ТЦ Амстор в Кременчуге.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 – пропали без вести. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

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Наталия Медведева

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