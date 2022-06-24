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Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании России "спонсором терроризма"

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 04:51
Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании России
Фото: pixabay.com

Комитет Сената по зарубежным отношениям поддержал резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает Голос Америки .

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"Пока это только резолюция, которую поддержал комитет. Финальное решение должна принять администрация президента. Это резолюция, призывающая администрацию, но она не является фактическим признанием России государством-спонсором терроризмом", – пояснил сенатор-демократ Крис Кунс.

Республиканец Джеймс Риш заявил, что признание России спонсором терроризма поставит ее в один ряд с такими странами, как Сирия, Иран, Куба и КНДР.

"Несомненно, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ наступления на Украину, был террористическим актом. Он военный преступник и несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, за каждое разрушение за каждое убийство. Все, что было совершено в Украине – на его ответственности", – сказал он.

Риш надеется, что государственный секретарь США прислушается к мнению Конгресса.

Bloomberg пишет, что резолюция должна быть одобрена обеими палатами парламента США, прежде чем ее отправят на подпись в администрацию президента.

  • Государства-спонсоры терроризма подпадают под четыре основные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от США; запрет на экспорт и продажу оборонной продукции; контроль за экспортом товаров двойного использования, а также под различные финансовые и другие ограничения.
  • "Спонсоры терроризма" остаются в этом списке много лет, а часто – десятилетий. Выводятся из списка они только в отдельных случаях — после смены политического режима (Ирак в 2004 году) или основ внешней политики (Ливия в 2006 и Судан в 2020).
Андрей Водяный
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Россия США Джеймс Риш спонсор терроризма Крис Кунс
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