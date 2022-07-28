Сенат США единогласно призвал Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма
Сенат США призвал Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Голосование прошло сегодня, 28 июля, сообщает The New York Times.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Резолюция, призывающая Госдеп признать РФ спонсором терроризма "за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине", была одобрена единогласно.
Эти действия страны-агрессора "привели к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей", отметили в тексте документа.
В резолюции Сената указано, что армия России совершила "многочисленные массовые казни невинных мирных жителей и попыталась скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине".
Как отметили в издании, принятие необязательной к исполнению резолюции Сенатом "оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию Байдена", чтобы та добавила РФ в список государств-спонсоров терроризма.
Сейчас туда входят Куба, КНДР, Иран и Сирия – союзники россиян.
- 24 июня комитет Сената по зарубежным отношениям поддержал эту резолюцию.
- Представители украинской власти, в том числе президент, неоднократно призывали мир признать РФ государством-террористом.
- 21 июля спикер Палаты представителей США Пелоси призвала госсекретаря Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.
- 24 июля посол США в Украине Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но нужен анализ".
Комментарии