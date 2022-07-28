Сенат США единогласно призвал Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма

Сенат США призвал Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Голосование прошло сегодня, 28 июля, сообщает The New York Times.

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Резолюция, призывающая Госдеп признать РФ спонсором терроризма "за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине", была одобрена единогласно.

Эти действия страны-агрессора "привели к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей", отметили в тексте документа.

В резолюции Сената указано, что армия России совершила "многочисленные массовые казни невинных мирных жителей и попыталась скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине".

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список . Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Как отметили в издании, принятие необязательной к исполнению резолюции Сенатом "оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию Байдена", чтобы та добавила РФ в список государств-спонсоров терроризма.

Сейчас туда входят Куба, КНДР, Иран и Сирия – союзники россиян.

24 июня комитет Сената по зарубежным отношениям поддержал эту резолюцию.

Представители украинской власти, в том числе президент, неоднократно призывали мир признать РФ государством-террористом.

21 июля спикер Палаты представителей США Пелоси призвала госсекретаря Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.

24 июля посол США в Украине Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но нужен анализ".

Евгений Пилипенко

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