UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сенат США единогласно призвал Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 13:22
Сенат США единогласно призвал Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма - Фото
Конгресс США (Фото: pixabay.com)

Сенат США призвал Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Голосование прошло сегодня, 28 июля, сообщает The New York Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Резолюция, призывающая Госдеп признать РФ спонсором терроризма "за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине", была одобрена единогласно.

Эти действия страны-агрессора "привели к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей", отметили в тексте документа.

В резолюции Сената указано, что армия России совершила "многочисленные массовые казни невинных мирных жителей и попыталась скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине".

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Как отметили в издании, принятие необязательной к исполнению резолюции Сенатом "оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию Байдена", чтобы та добавила РФ в список государств-спонсоров терроризма.

Сейчас туда входят Куба, КНДР, Иран и Сирия – союзники россиян.

  • 24 июня комитет Сената по зарубежным отношениям поддержал эту резолюцию. 
  • Представители украинской власти, в том числе президент, неоднократно призывали мир признать РФ государством-террористом.
  • 21 июля спикер Палаты представителей США Пелоси призвала госсекретаря Блинкена признать РФ страной-террористом, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.
  • 24 июля посол США в Украине Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление России спонсором терроризма, "но нужен анализ".
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сенат сша резолюция военные преступления терроризм конгресс сша спонсор терроризма
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 