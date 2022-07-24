США серьезно рассматривают объявление России спонсором терроризма, но нужен анализ – Бринк

США серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, но этот вопрос требует тщательного анализа. Об этом сказала посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода.

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Журналистка напомнила Бринк, что Украина неоднократно призывала Штаты признать РФ государством-спонсором терроризма, и еще весной Госдеп США ответил, что "внимательно рассмотрит этот вопрос".

"Мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами. Но, между тем, мы заставляем Россию отвечать за свои действия и продолжим это делать. Вместе с нашими партнерами и союзниками по всему миру мы ввели беспрецедентное количество санкций, и мы будем продолжать это делать и далее", – сказала Бринк.

По ее словам, Штаты и союзники используют "все доступные средства", включая многие, которые бы применялись для страны, которая является спонсором терроризма.

"Тем не менее, мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", – сказала Бринк.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список . Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

24 июня комитет Сената по зарубежным отношениям поддержал резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.

Представители украинской власти, в том числе президент Владимир Зеленский, неоднократно призывали мир признать РФ государством-террористом.

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Оксана Житнюк

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