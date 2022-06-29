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Зеленский прокомментировал слухи о том, что Путин болен раком: Россия больна в целом

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 10:32
Зеленский прокомментировал слухи о том, что Путин болен раком: Россия больна в целом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин страдает онкологическим заболеванием. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу NВC.

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На вопрос журналиста о слухах насчет того, что Путин болен раком и болезнью Паркинсона, Зеленский заявил, что ему об этом ничего не известно.

"Я считаю, что у них есть большая болезнь в целом, но это болезнь насчет уважения к нашему народу, болезнь насчет захвата, болезнь насчет пыток. Это является болезнью и это не проблема одного человека. Много людей в окружении президента РФ больны лишними амбициями, неуважением к международному праву и жизням людей", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что разговоры о болезни Путина для него являются "не очень интересной болтовней".

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский владимир путин болезнь Путина
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