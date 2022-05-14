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ГУР: Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти – видео видео

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14.05.2022, 00:32
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Российский диктатор Путин серьезно болен, в РФ уже готовится смена политического руководства. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Sky News, фрагмент видео которого опубликован в Facebook Госспецсвязи.

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"Это все приведет к смене политического руководства Российской Федерации. Такие процессы уже запущены и они уже движутся в этом направлении", – сказал Буданов.

На уточняющий вопрос журналиста, руководитель украинской разведки подтвердил, что движение в направлении смены политического руководства в РФ уже началось и "его уже невозможно остановить".

Буданов также подтвердил слухи о плохом состоянии здоровья российского диктатора Путина.

"Единственное, что я могу вам сказать – мы абсолютно это подтверждаем: он находится в достаточно нехорошем психо-эмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. Одновременно у него несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак", – сказал начальник ГУР.

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Наталия Медведева
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